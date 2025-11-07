Alman futbolunun efsane ismi Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltısına isyan etti

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinin uzatma anlarında yaşanan penaltı skandalı, dünya futbolunun da gündemine oturdu. Alman futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus, değerlendirerek kararı sertçe eleştirdi.

Fenerbahçe, uzatma dakikalarında Jhon Duran'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Allard Lindhout, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve Viktoria Plzen lehine faul verdi. Fenerbahçe, bu karara büyük tepki gösterdi.

RTL'de yorumculuk yapan Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, Duran'ın pozisyonunu değerlendirdi ve pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.

'DÜDÜĞÜ ELİNDEN ALINMALI'

Alman efsane, "Eğer oyunda görmezse, tamam düdük çalmaz. Ama oyun durduğunda yine düdük çalmazsa, o hakemin düdüğü gerçekten elinden alınmalı. Bu açık bir penaltıydı." dedi.

Matthaus, ayrıca Hollandalı hakem Allard Lindhout'a uzun süre maç verilmemesi gerektiğini söyledi. Matthaus, "Almanya da hakemleri tartışıyoruz ama bence bu hakemin de uzun süre ara vermesi gerekiyor." diye konuştu.