BIST 10.980
DOLAR 42,21
EURO 48,85
ALTIN 5.434,16
HABER /  SPOR

Alman futbolunun efsane ismi Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltısına isyan etti

Alman futbolunun efsane ismi Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltısına isyan etti

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinin uzatma anlarında yaşanan penaltı skandalı, dünya futbolunun da gündemine oturdu. Alman futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus, değerlendirerek kararı sertçe eleştirdi.

Abone ol

Fenerbahçe, uzatma dakikalarında Jhon Duran'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Allard Lindhout, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve Viktoria Plzen lehine faul verdi. Fenerbahçe, bu karara büyük tepki gösterdi.

RTL'de yorumculuk yapan Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, Duran'ın pozisyonunu değerlendirdi ve pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.

'DÜDÜĞÜ ELİNDEN ALINMALI'
Alman efsane, "Eğer oyunda görmezse, tamam düdük çalmaz. Ama oyun durduğunda yine düdük çalmazsa, o hakemin düdüğü gerçekten elinden alınmalı. Bu açık bir penaltıydı." dedi.

Matthaus, ayrıca Hollandalı hakem Allard Lindhout'a uzun süre maç verilmemesi gerektiğini söyledi. Matthaus, "Almanya da hakemleri tartışıyoruz ama bence bu hakemin de uzun süre ara vermesi gerekiyor." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Özel'den 6 gazetecinin ifade vermeye çağrılmasına tepki
CHP lideri Özel'den 6 gazetecinin ifade vermeye çağrılmasına tepki
Kuşadası Belediye Başkanı Günel'e "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava
Kuşadası Belediye Başkanı Günel'e "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava
Ziraat Bankası'ndan 2025'in üçüncü çeyreğinde dev kar
Ziraat Bankası'ndan 2025'in üçüncü çeyreğinde dev kar
Taraftarlar sebebini merak ediyordu! Kerem Aktürkoğlu'nun neden oynamadığı ortaya çıktı
Taraftarlar sebebini merak ediyordu! Kerem Aktürkoğlu'nun neden oynamadığı ortaya çıktı
Türk Telekom'nun "yeni nesil şehirler" vizyonu kent sayısı 51'e yükseldi
Türk Telekom'nun "yeni nesil şehirler" vizyonu kent sayısı 51'e yükseldi
Kalmaegi Tayfunu Vietnam'da 200’e yakın can kaybına neden oldu
Kalmaegi Tayfunu Vietnam'da 200’e yakın can kaybına neden oldu
İstanbul'da son zil çaldı! İlk ara tatil başladı
İstanbul'da son zil çaldı! İlk ara tatil başladı
Mehmet Özışık, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirdi
Mehmet Özışık, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirdi
İBB'ye yönelik soruşturma! CHP'nin bilgi işlem sorumlusu için yeni karar
İBB'ye yönelik soruşturma! CHP'nin bilgi işlem sorumlusu için yeni karar
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Nejat İşler yaşadığı gerilimi ilk kez anlattı! "İnsan bazen de durmak ister"
Nejat İşler yaşadığı gerilimi ilk kez anlattı! "İnsan bazen de durmak ister"
Eski İspanya Kralı Juan Carlos, 70 yıl sonra kardeşini öldürdüğünü itiraf etti
Eski İspanya Kralı Juan Carlos, 70 yıl sonra kardeşini öldürdüğünü itiraf etti