SPOR

Taraftarlar sebebini merak ediyordu! Kerem Aktürkoğlu'nun neden oynamadığı ortaya çıktı



Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Viktoria Plzen maçında neden yedek kulübesinde oturduğu büyük merak konusuydu. Teknik Direktör Domenico Tedesco, maç sonrası yaptığı açıklamada Kerem'in yorgun olduğunu ve onu korumak istediklerini belirtti.

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Viktoria Plzen deplasmanında yedek kulübesinde oturmuş ve süre alamamıştı.

TARAFTARLAR MERAK EDİYORDU

Taraftarların aklına "Sakat mı?" sorusu gelirken Teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamayla Kerem'in neden oynamadığını açıkladı.

"KEREM YORGUNDU, ONU KORUMAMIZ GEREKİYOR"

Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun dinlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Kerem'i oynatmak istemedik çünkü yorgundu. Bu benim izlenimim. Sezonun bu evresinde 20 maçtan fazla oynadı. Milli takımda ve burada her maçta oynuyor. Çok yorgundu. Oyuncuları korumamız, kaybetmememiz gerekiyor. Beşiktaş maçına bakınca yorgun olduğunu gördük, normalde yapmayacağı top kayıpları yaptı. Geniş bir kadromuz var, hep aynı oyuncularla oynayamayız. Elinizdeki diğer oyunculara da süre vermeniz lazım. Yoksa takımdaki atmosfer olumsuza gider" dedi.

