Karabük'te asfaltlama çalışmasında elektrik akımına kapılan işçi öldü

Karabük'ün Yenice ilçesinde asfalt çalışması sırasında elektrik akımına kapılan iki işçiden biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde sürdürülen asfalt çalışması sırasında işçilerden Servet Kayaoğlu ile Yasin Ö. kamyon damperinin elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapıldı. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan Kayaoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yasin Ö'nün tedavisi ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Bu arada, kamyon şoförü E.A. gözaltına alındı.

Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, gazetecilere, kaza sonucu mesai arkadaşlarını kaybettiklerini söyledi.

Üzgün olduklarını dile getiren Karakaş, "Olayın olduğu ilk saniyelerden itibaren koşa koşa hastaneye geldik ama doktorların tüm çabalarına rağmen mesai arkadaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Gerekli tahkikat yapılacak. Tam incelemedim ama olayın asfalt çalışması yaptığımız alanda damperin elektrik teline dokunmasıyla olduğuyla ilgili duyum geldi." dedi.

