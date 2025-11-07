Başkentte çeşitli suçlardan aranan 1071 kişi yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 1071 kişinin yakalandığını bildirdi.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 31 Ekim - 6 Kasım tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, yirmi yıl ve üzeri hapis cezası olan 9, on yıl ve üzeri hapis cezası olan 20, beş ila on yıl arası hapis cezası olan 57, beş yıla kadar hapis cezası olan 383 ve ifadeye yönelik aranan 602 şüpheli olmak üzere 1071 kişi yakalandı.