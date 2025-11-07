BIST 10.953
İDDEF, Arnavutluk'ta 140 çocuğu sünnet ettirdi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), geleneksel hale getirdiği Sünnet Merasimi Projesi kapsamında Arnavutluk'ta 140 çocuğun sünnetini gerçekleştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre İDDEF, Türkiye ile derin tarihi ve kültürel bağlara sahip Arnavutluk'ta anlamlı bir organizasyona imza attı.

Arnavutluk'un Elbasan şehrinde düzenlenen programda 140 çocuk sünnet ettirilerek ülkede unutulmaya yüz tutmuş sünnet-i seniyye yeniden ihya edildi.

Yeryüzü Doktorları Derneğinin gönüllü sağlık ekibinin destek verdiği sünnet merasimi, steril ortamda ve lokal anestezi altında gerçekleştirildi. Çocukların heyecan dolu bekleyişi, aileleriyle neşeli şölene dönüştü.

Hayırseverlerin desteğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen sünnet organizasyonu, İDDEF tarafından geleneksel hale getiriliyor.

Her yıl Afrika ve Balkan ülkelerinde gerçekleştirilen bu anlamlı projeyle çocuklar hem sağlıklı şekilde sünnet ediliyor hem de İslam'ın önemli bir sünneti yaşatılıyor.

