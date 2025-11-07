Bireysel Emeklilik Sistemi'nde gönüllü katılımcı sayısı arttı

Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de tasarruf alışkanlıklarını güçlendiren, sermaye piyasalarını derinleştiren ve milyonlarca vatandaşın geleceğini güvence altına alan BES, 22'nci yılında önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Abone ol

Gönüllü BES’te katılımcı sayısı 10 milyonu aşarken, bu gelişme, bireylerin uzun vadeli tasarruf bilincinin her geçen yıl güçlendiğini ve sistemin Türkiye ekonomisi için stratejik bir yatırım platformuna dönüştüğünü gösteriyor.

Bireysel emeklilik fonları, otomatik katılım sistemiyle bugün 2 trilyon liraya yaklaşan büyüklüğüyle Türkiye’nin en önemli uzun vadeli yatırım kaynaklarından birini oluşturuyor.

Söz konusu fonlar, sermaye piyasalarına istikrar ve derinlik kazandırırken, reel sektöre uzun vadeli finansman sağlıyor ve kamu maliyesi üzerindeki geleceğe dönük yükleri hafifletiyor.

Katılımcıların yüzde 42’sini kadınlar oluşturuyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, BES'in 22 yılda finansal sürdürülebilirliğin en başarılı örneklerinden biri haline geldiğini belirterek, "Bugün 10 milyonu gönüllü BES’te olmak üzere Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) çalışanları da dahil ettiğimizde 18 milyon katılımcıya ulaşmak sadece bir rakam değil, geleceğe güvenle bakan bir toplumun göstergesi." ifadelerini kullandı.

BES'in vatandaşın tasarruf bilinciyle ekonominin uzun vadeli istikrarı arasında güçlü bir köprü kurduğunu aktaran Gülen, 10 milyonu aşan katılımcıların yüzde 42’sini kadınların oluşturduğunu aktardı.

Gülen, söz konusu oranın, devlet katkısı ile amaçlanan sistemin toplumsal kapsayıcılık misyonuna da başarıyla hizmet etmekte olduğunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Yüzde 30 devlet katkısının, sistemin cazibesini artıran ve katılımcıların birikim motivasyonunu güçlendiren en önemli unsurlardan biri konumunda olduğuna dikkati çeken Gülen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devlet katkısı, vatandaşın tasarrufuna verilen stratejik bir destektir. Bu model sayesinde bireyler sadece kendi birikimlerini değil, kamu desteğiyle büyüyen bir emeklilik fonunu da inşa ediyor. Katkının sürdürülebilirliği, sistemin uzun vadeli başarısının da güvencesidir. Ayrıca yılın son günlerine yaklaştığımız bu dönemde bu yıla ait devlet katkısı hakkının tamamını almak isteyen katılımcıların bütçeleri elverdiğince ek katkı payı yatırmaları da kritik öneme sahip.”

"18 yaş altı katılımlar, sistemin sürdürülebilirliğini güçlendiriyor"

TSB Başkanı Gülen, 2022'de yapılan düzenleme ile 18 yaş altı bireylerin de BES’e dahil olmasının, sistemin geleceğine yeni bir dinamizm kazandırdığını ifade ettti.

1,5 milyonu aşkın genç ve çocuk adına açılan BES sözleşmelerinin, ailelerin çocuklarının geleceğine dönük uzun vadeli finansal planlama yaptığının göstergesi olduğunu belirten Gülen, "Gençlerin BES’e katılımı, sadece birikim değil, finansal farkındalık açısından da büyük bir kazanım. 18 yaş altı katılımlar, sistemin sürdürülebilirliğini güçlendiriyor ve tasarruf kültürünü erken yaşta yerleştiriyor. Bizim hedefimiz, vatandaşlarımızın sadece emekliliğini değil, tüm yaşam döngüsünü finansal güvence altına alan bir yapıyı kalıcı hale getirmek.” ifadelerini kullandı.

Gülen, BES'in 22 yılda sadece rakamlarla değil, yarattığı güven, istikrar ve finansal okuryazarlık bilinciyle de Türkiye’nin ekonomik kalkınma yolculuğunda önemli bir yer edindiğini kaydetti.