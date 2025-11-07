Kastamonu'da kaybolan anne-oğuldan günlerdir iz yok

Kastamonu'da Huriye Helvacı ve oğlu 5 gündür kayıp. Eşinin habersiz bir yere gitmediğini söyleyen Bayram Helvacı "Karımın öfke kontrolü sorunu vardı." dedi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evli ve 2 çocuğu bulunan Huriye Helvacı (43), 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman'ı da yanına alarak evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, emniyet ve komando birlikleri sevk edildi. Pazar gününden itibaren sürdürülen arama çalışmalarında bugün 5'inci güne girildi.



Ekipler, dün havanın kararmasıyla ara verdikleri arama çalışmalarına günün ağarmasıyla tekrar başladı. Yaklaşık 200 kişilik ekip ile yapılan aramalara gönüllüler de destek verdi.

Aramalar, Huriye Helvacı'nın oğlu ile birlikte otostop çekerek ulaştığı ve en son görüldüğü ilçeye bağlı Köseali köyü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Ekipler havadan drone, karadan da arama kurtarma köpekleri eşliğinde anne ve oğluna ait bir iz bulmaya çalıştı.

Köyün içindeki evler, eski yapılar, kuyu ve çukur gibi alanlar da kontrol edildi. Çevredeki 18 köyü kapsayan arama çalışmaları sürüyor

“SADECE ÖFKE KONTROLÜ SORUNU VARDI”

Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı, pazar günü saat 07.00'de işe gittiğini söyleyerek, “Eşim o gün saat 13.00 civarında evden ayrılıyor, 17.00 civarı bir telefon görüşmesi yapıyor. Ondan sonra maalesef ki kendine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Sadece öfke kontrolü sorunu vardı. Sinir ilacı kullanıyordu, o kadar. Bu ilaçlarını tam bilmiyorum. Bir bilgim yok. Ben aldığını biliyordum; ama resmiyette reçete çıkmadı maalesef.” dedi.