Kırgızistan’da yolsuzlukla yargılanan eski Tokmok Belediye Başkanı Nusuvaliyev'e 13 yıl hapis cezası
Kırgızistan'da yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan eski Tokmok Belediye Başkanı Maksat Nusuvaliyev, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Yerel medyadaki haberlere göre, başkent Bişkek’te görülen ve Tokmok Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin davada, karar açıklandı.
Bişkek Oktyabr İlçe Mahkemesinde görülen davada, aralarında Nusuvaliyev’in de bulunduğu 5 sanık, "görevini kötüye kullanmak ve yolsuzluk" suçlamalarından yargılandı.
Mahkeme, Nusuvaliyev’i söz konusu suçlamalardan 13 yıl hapis ve kamu görevinde yer almaktan men cezasına hükmetti.
Diğer sanıklardan K.T. ve T.A. 12 yıl, İ.G. 12 yıl, A.A. 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların tamamı kamu görevlerinden menedildi.
Toplantıdayken gözaltına alınmıştı
Nusuvaliyev’in belediye başkanlığı döneminde, 2024'te belediye bütçesinden ayrılan ödeneğin Tokmok kentinin sosyal ve spor altyapısında kullanılmadığı öne sürülmüştü.
Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev'in başkanlığındaki bir Tokmok Belediyesi toplantısında, Nusuvaliyev, yolsuzluk iddiası üzerine 25 Haziran'da toplantıdayken gözaltına alınmış ve ardından görevine son verilmişti.