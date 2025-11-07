BIST 10.919
DOLAR 42,21
EURO 48,97
ALTIN 5.422,73
HABER /  GÜNCEL

Papara para iadesine başladığını duyurdu

Papara para iadesine başladığını duyurdu

Merkez Bankası tarafından iptal edilen ve hesaplardaki bakiyelere erişim sorunu yaşanan Papara’dan kullanıcıları rahatlatan bir açıklama geldi. Şirket, kullanıcıların hesaplarında kalan paraların, TCMB koordinasyonunda kademeli olarak iade edilmeye başlandığını duyurdu.

Abone ol

Elektronik para ve ödeme hizmetleri sektörünün önemli oyuncularından Papara’nın faaliyet izni, 31 Ekim tarihinde Merkez Bankası tarafından iptal edilmişti. Bu kararın ardından, 27 Mayıs’ta kayyım atanan şirkette, kullanıcıların hesaplarında kalan paralara ne zaman ulaşabileceği belirsizliği yaşanıyordu.

İADE SÜRECİ TCMB KOORDİNASYONUNDA

Papara’dan yapılan resmi açıklamada, kullanıcıların hesaplarında kalan bakiyelerin iade sürecine başlandığı bilgisi verildi. Açıklamada, iade işlemlerinin hızlandırılması ve tüm kullanıcıların mağduriyetinin giderilmesi için sürecin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) koordinasyonunda yürütüldüğü vurgulandı.

Kullanıcıların, kademeli olarak başlayan bu iade süreciyle birlikte hesaplarındaki paralarına yakında erişim sağlayabileceği belirtildi.

Papara kurucusu için 28 yıla kadar hapis istemi

Papara'dan yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni iptal edilmiştir.

Bu kararın ardından, Kuruluşumuz nezdinde bulunan işyeri ve kullanıcı bakiyelerinin iadesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bakımından TCMB’den alınan 06.11.2025 tarihli görüş ve açıklamalar kapsamında bugün itibarıyla kullanıcı bakiyelerinin iade süreci kademeli olarak başlatılmıştır.

İlgili mevzuat kapsamında, iade ve hesap kapatma süreçleri TCMB’nin koordinasyonu ve yönlendirmeleri çerçevesinde, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir.

Bu süreçte anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."



ÖNCEKİ HABERLER
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Hava durumu açıklaması geldi
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Hava durumu açıklaması geldi
Kastamonu'da kaybolan anne-oğuldan günlerdir iz yok
Kastamonu'da kaybolan anne-oğuldan günlerdir iz yok
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan CHP'ye 'süreç' mesajı
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan CHP'ye 'süreç' mesajı
Kırgızistan’da yolsuzlukla yargılanan eski Tokmok Belediye Başkanı Nusuvaliyev'e 13 yıl hapis cezası
Kırgızistan’da yolsuzlukla yargılanan eski Tokmok Belediye Başkanı Nusuvaliyev'e 13 yıl hapis cezası
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidecek
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde gönüllü katılımcı sayısı arttı
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde gönüllü katılımcı sayısı arttı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri ve ahırları yıktı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri ve ahırları yıktı
İDDEF, Arnavutluk'ta 140 çocuğu sünnet ettirdi
İDDEF, Arnavutluk'ta 140 çocuğu sünnet ettirdi
Karabük'te asfaltlama çalışmasında elektrik akımına kapılan işçi öldü
Karabük'te asfaltlama çalışmasında elektrik akımına kapılan işçi öldü
İSKİ Genel Kurulu, İstanbul'da suya zam gündemiyle toplanacak
İSKİ Genel Kurulu, İstanbul'da suya zam gündemiyle toplanacak
Başkentte çeşitli suçlardan aranan 1071 kişi yakalandı
Başkentte çeşitli suçlardan aranan 1071 kişi yakalandı