Papara para iadesine başladığını duyurdu

Merkez Bankası tarafından iptal edilen ve hesaplardaki bakiyelere erişim sorunu yaşanan Papara’dan kullanıcıları rahatlatan bir açıklama geldi. Şirket, kullanıcıların hesaplarında kalan paraların, TCMB koordinasyonunda kademeli olarak iade edilmeye başlandığını duyurdu.

Elektronik para ve ödeme hizmetleri sektörünün önemli oyuncularından Papara’nın faaliyet izni, 31 Ekim tarihinde Merkez Bankası tarafından iptal edilmişti. Bu kararın ardından, 27 Mayıs’ta kayyım atanan şirkette, kullanıcıların hesaplarında kalan paralara ne zaman ulaşabileceği belirsizliği yaşanıyordu.

İADE SÜRECİ TCMB KOORDİNASYONUNDA

Papara’dan yapılan resmi açıklamada, kullanıcıların hesaplarında kalan bakiyelerin iade sürecine başlandığı bilgisi verildi. Açıklamada, iade işlemlerinin hızlandırılması ve tüm kullanıcıların mağduriyetinin giderilmesi için sürecin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) koordinasyonunda yürütüldüğü vurgulandı.

Kullanıcıların, kademeli olarak başlayan bu iade süreciyle birlikte hesaplarındaki paralarına yakında erişim sağlayabileceği belirtildi.

Papara'dan yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni iptal edilmiştir.

Bu kararın ardından, Kuruluşumuz nezdinde bulunan işyeri ve kullanıcı bakiyelerinin iadesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bakımından TCMB’den alınan 06.11.2025 tarihli görüş ve açıklamalar kapsamında bugün itibarıyla kullanıcı bakiyelerinin iade süreci kademeli olarak başlatılmıştır.

İlgili mevzuat kapsamında, iade ve hesap kapatma süreçleri TCMB’nin koordinasyonu ve yönlendirmeleri çerçevesinde, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir.

Bu süreçte anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."





