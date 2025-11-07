Yılmaz Özdil'den Özgür Özel için olay sözler: Muhalif medya tıss, sustu

Gazeteci Yılmaz Özdil, YouTube kanalında yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son dönemde dile getirdiği bazı iddiaların yanlış bilgilerle desteklendiğini savundu. Özdil, Özel’in hem “Aziz İhsan Aktaş yurt dışına kaçtı” iddiasının hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı hakkında “Lüksemburg üzerinden maaşa bağlandı” şeklindeki söylemin kısa sürede çürütüldüğünü belirterek, bu bilgilerin kamuya açık belgeler üzerinden kolayca doğrulanabileceğini söyledi.

Gazeteci Yılmaz Özdil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Kendi YouTube kanalında konuşan Yılmaz Özdil, Özgür Özel’in son dönemde gündeme taşıdığı bazı konuları örnek göstererek, “Özel beş düşünüp bir konuşması gerekirken bir düşünüp beş konuşuyor” ifadelerini kullandı.

Özdil açıklamasında, Özel’in geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada “Aziz İhsan Aktaş yurt dışına kaçtı” dediğini, ancak Aktaş’ın ertesi gün televizyona çıkarak bu iddiayı yalanladığını hatırlattı.

Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı hakkında da benzer bir söylemde bulunduğunu belirten Özdil, “Saray tarafından Lüksemburg üzerinden maaşa bağlandı” şeklindeki iddiayı dile getirdiğini, bu iddiayı desteklemek için de “gizli belge” olarak sunulan bir evrakı mitingde paylaştığını ifade etti.

'ÖZEL'İ YANLIŞ BİLGİLERLE YÖNLENDİRİYORLAR'

Yılmaz Özdil, söz konusu belgenin aslında kamuoyuna açık bir belge olduğunu belirterek şunları söyledi:

“AK Parti, Başsavcıyı parayla satın alacak, Lüksemburg’dan para gönderecek, sonra da bu belgeyi herkesin görebileceği şekilde internete koyacak öyle mi? CHP seçmenine belge diye bunu anlatıyorlar.”

Muhalif medyanın da bu belgeyi “gizli bilgi” olarak yayımladığını ancak daha sonra sessiz kaldığını söyleyen Özdil, Özgür Özel’in çevresindeki bazı kişilerin kendisini yanlış bilgilerle yönlendirdiğini savundu.

'İSTEYEN HERKESİN ULAŞABİLECEĞİ BİR BELGE...'

Özdil'in açıklamalarının tamamı şöyle:

"Özgür Özel çıkıyor "Aziz İhsan Aktaş yurt dışına kaçtı" diyor. Demeye kalmadan herif ertesi gün televizyona çıkıyor "benim hakkımda yalan söylüyorlar" diyip bangır bangır anlatıyor. Ertesi gün miting otobüsünün üstüne çıkıyor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bu işi yapsın diye saray tarafından Lüksemburg üzerinden maaşa bağlandı falan diyor. Gizlice elde edilmiş gibi bir belge gösteriyor, muhalif medyaya da servis ediliyor, muhalif medya da Özgür Özel'in mitingiyle eş zamanlı olarak o gizli denilen belgeyi yayınlıyor. Halbuki o belge internette isteyen herkesin ulaşabileceği kamuoyuna açık bir belge. Şimdi bunları söylüyoruz diye bize yine küfredecekler, gizli AKP'li falan diyecekler."

'BİR DÜŞÜNÜYOR, BEŞ KONUŞUYOR'

"O belge denilen hem AK Parti'nin hem de Başsavcının çok kolaylıkla cevabını verebileceği bir konu. AK Parti, Başsavcıyı parayla satın alacak Lüksemburg'dan para falan verecek bu operasyonları yaptıracak sonra da bunu herkes görebilsin diye ismini internete koyacak öyle mi? CHP seçmenine işte belge diye bunu söylüyorlar. Aziz İhsan Aktaş kaçtı meselesinde olduğu gibi birileri Özgür Özel'i yanlış bilgilerle besliyor, kolayca çürütülebilen bilgiler vermesini sağlıyor Muhalif medya bu belgeyi önce bangır bangır verdi sonra tıss, sustu. Bunu söylediğimizde ise CHP Genel Merkezi tarafından besledikleri tiplerle bize küfrettiriyorlar. CHP Genel Başkanının beş düşünüp bir konuşması lazım bu bir düşünüyor beş konuşuyor."