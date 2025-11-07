BIST 10.919
Yurtta hafta sonu hava nasıl olacak?

Yurt genelinde hafta sonu yağış beklenmiyor. İstanbul ve Ankara'da sıcaklık 20 ila 21 derece, İzmir'de ise 23 ila 24 derece civarında bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, hafta sonu sadece Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de aralıklarla yağış geçişleri görüleceğini ve yurdun büyük bölümünde yağış beklentisinin olmadığını belirtti.

Havanın çoğunlukla parçalı az bulutlu geçeceğini söyleyen Çelik, sıcaklıkların 4-5 gün boyunca mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini kaydetti.

Hafta ortasına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ifade eden Çelik, "Salı günü, batıdan başlayarak ülkemiz yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Eğer değişiklik olmazsa salı, çarşamba günleri sıcaklıklar mevsim normalleri civarına inecek diyebiliriz." dedi.

Üç büyükşehirde hava durumu

İstanbul ve Ankara'da sıcaklıkların 20 ila 21 derece civarında olacağını bildiren Çelik, İzmir'de ise sıcaklıkların 23 ila 24 dereceler civarında beklendiğini kaydetti.

Çelik, Ankara'da hafta sonunda az bulutlu bir hava beklendiğini, İstanbul'da yağış beklenmediğini ancak Edirne ve Kırklareli çevrelerindeki yağışın neden olduğu bulutlu havanın İstanbul'da görüleceğini söyledi.

İzmir'de ise yarın için gök gürültülü sağanak geçiş öngörüldüğünü dile getiren Çelik, pazar günü ise kuzey ilçelerinde kısa süreli de olsa bir yağış geçişi olacağını belirtti.

