BIST 10.919
DOLAR 42,21
EURO 48,97
ALTIN 5.422,73
HABER /  POLİTİKA

Meclise 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu

Meclise 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu

TBMM Başkanlığı, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın da olduğu toplam 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyasını Karma Komisyona sevk etti.

Abone ol

TBMM Başkanlığı'na aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve CHP grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

ÖZGÜR ÖZEL'E AİT 7 DOSYA VAR

TBMM Başkanlığı tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen isimler şöyle:

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel
TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş
CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir
CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan
CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel
TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

Özgür Özel'e ait 7 ayrı dokunulmazlık dosyası sunuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel için olay sözler: Muhalif medya tıss, sustu
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel için olay sözler: Muhalif medya tıss, sustu
Yurtta hafta sonu hava nasıl olacak?
Yurtta hafta sonu hava nasıl olacak?
Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatırılıyor
Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatırılıyor
Niğde'de husumetlisini yaralayan zanlı tutuklandı
Niğde'de husumetlisini yaralayan zanlı tutuklandı
Papara para iadesine başladığını duyurdu
Papara para iadesine başladığını duyurdu
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Hava durumu açıklaması geldi
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Hava durumu açıklaması geldi
Kastamonu'da kaybolan anne-oğuldan günlerdir iz yok
Kastamonu'da kaybolan anne-oğuldan günlerdir iz yok
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan CHP'ye 'süreç' mesajı
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan CHP'ye 'süreç' mesajı
Kırgızistan’da yolsuzlukla yargılanan eski Tokmok Belediye Başkanı Nusuvaliyev'e 13 yıl hapis cezası
Kırgızistan’da yolsuzlukla yargılanan eski Tokmok Belediye Başkanı Nusuvaliyev'e 13 yıl hapis cezası
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidecek
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde gönüllü katılımcı sayısı arttı
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde gönüllü katılımcı sayısı arttı