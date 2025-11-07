Meclise 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu

TBMM Başkanlığı, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın da olduğu toplam 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyasını Karma Komisyona sevk etti.Abone ol
TBMM Başkanlığı'na aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve CHP grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu.
ÖZGÜR ÖZEL'E AİT 7 DOSYA VAR
TBMM Başkanlığı tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen isimler şöyle:
CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel
TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş
CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir
CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan
CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel
TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
Özgür Özel'e ait 7 ayrı dokunulmazlık dosyası sunuldu.