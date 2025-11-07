BIST 10.925
Arda Güler, Real Madrid’de ayın oyuncusu seçildi

Real Madrid, ekim ayının en iyi oyuncusu ödülünün milli futbolcu Arda Güler’e verildiğini duyurdu. Arda, taraftarların desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken teknik direktörünün güveninin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi ve sezon sonunda tüm kupaları kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

Real Madrid’de ekim ayının en iyi oyuncusu ödülünü milli futbolcu Arda Güler kazandı. İspanyol ekibinin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “Arda, geçen ay Real Madrid formasıyla gösterdiği olağanüstü performansla takdir toplamıştı.” ifadeleri yer aldı.

Real Madrid’in internet sitesine açıklamalarda bulunan Arda Güler, “Taraftarlarımız her zaman yanımızda, bizi çok destekliyorlar ve onların bizimle olmasından dolayı çok mutluyuz. Umarım sezon sonunda tüm kupaları kazanırız." dedi. 

"TEKNİK DİREKTÖRÜN GÜVEN VERMESİ BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

Arda sözlerine şöyle devam etti, “Kendime güveniyorum. Sezona tüm takım arkadaşlarımla birlikte iyi bir başlangıç ​​yaptık. Teknik direktörümün bana güven vermesi benim için çok önemli."

İspanya LaLiga’da hafta sonu oynanacak Rayo Vallecano maçı içinse Arda Güler şunları kaydetti, "Zorlu bir maç bekliyoruz ama her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Kazanıp milli maç arasına üç puanla girmek istiyoruz.”

Real Madrid formasıyla bu sezon LaLiga ve Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler 15 maça çıktı. 20 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 6 asist kaydetti.

