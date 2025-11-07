BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,93
ALTIN 5.421,69
HABER /  GÜNCEL

Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine yeniden seçildi

Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine yeniden seçildi

Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Yürütme Kurulu üyeliğine 2025-2029 dönemi için bir kere daha seçildi.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine yeniden seçilmesi hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin Özbekistan'da devam eden UNESCO 43. Genel Konferansı kapsamında bugün düzenlenen seçimlerde, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine 2025-2029 dönemi için seçildiği kaydedildi.

Türkiye'nin 2017-2021 ve 2021-2025 dönemlerinin ardından üçüncü kez üst üste bu görevi üstleneceği belirtilen açıklamada, "UNESCO'nun kurucu üyelerinden biri olan Türkiye, Teşkilatın hedef, misyon ve ideallerinin gerçekleştirilmesine ve insanlığın ortak değerlerinin korunmasına yönelik uluslararası işbirliğine, Yürütme Kurulundaki yeni döneminde de katkı sağlamayı sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, Yürütme Kurulu üyeliği çerçevesinde Teşkilatın karar alma sürecinde aktif rol oynamaya ve UNESCO'nun hedef, misyon ve ideallerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunmaya devam edecek.

58 üyeden oluşan Yürütme Kurulu, UNESCO'nun en üst icra organı olurken, UNESCO, insanlığın ortak değerlerinin korunması ile eğitim, kültür, bilim ve iletişim alanlarında sağlanan ilerlemelerle barışa katkıda bulunmayı amaçlıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda tek haneyi de göreceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda tek haneyi de göreceğiz
Başbakanı istifaya davet etti: Türkiye'den özür dilemeliyiz!
Başbakanı istifaya davet etti: Türkiye'den özür dilemeliyiz!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ofisinin yeri belli oldu: Avukatının yanına taşındı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ofisinin yeri belli oldu: Avukatının yanına taşındı
Arda Güler, Real Madrid’de ayın oyuncusu seçildi
Arda Güler, Real Madrid’de ayın oyuncusu seçildi
Galatasaray'dan TFF'ye yayıncı kuruluş için tarafsızlık çağrısı
Galatasaray'dan TFF'ye yayıncı kuruluş için tarafsızlık çağrısı
Bakanlığın "Modüler Aile Eğitim Programı" 42 ilde daha uygulanmaya başladı
Bakanlığın "Modüler Aile Eğitim Programı" 42 ilde daha uygulanmaya başladı
Meclise 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu
Meclise 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel için olay sözler: Muhalif medya tıss, sustu
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel için olay sözler: Muhalif medya tıss, sustu
Yurtta hafta sonu hava nasıl olacak?
Yurtta hafta sonu hava nasıl olacak?
Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatırılıyor
Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatırılıyor
Niğde'de husumetlisini yaralayan zanlı tutuklandı
Niğde'de husumetlisini yaralayan zanlı tutuklandı
Papara para iadesine başladığını duyurdu
Papara para iadesine başladığını duyurdu