Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ofisinin yeri belli oldu: Avukatının yanına taşındı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bulunan çalışma ofisini geçtiğimiz günlerde boşaltmıştı. Avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun yeni ofisini, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı. Paylaşıma göre, Kılıçdaroğlu'nun, avukatının ofisine taşındığı öğrenildi.

CHP'nin genel başkanlık koltuğundan kalkan ve aktif olarak siyasette olmayan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığın ardından tuttuğu Ankara’daki çalışma ofisini, geçtiğimiz günlerde boşaltma kararı almıştı. Edinilen bilgilerde, Kılıçdaroğlu’nun mevcut ofisinin satıldığı öğrenilmişti.

YENİ OFİS TUTTUĞU AÇIKLANMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, Barış Sitesi'nde kullanılan ofisin küçük olması nedeniyle ihtiyaçlarına karşılık vermediği için başka bir ofise taşındıklarını ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun, çalışmalarına yeni ofisinde devam edeceği kaydedilmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten, akıllardaki soru işaretlerini giderecek açıklama geldi.

AVUKATININ YANINA TAŞINDI: YENİ OFİSİNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun yeni ofisini açıkladı.

Çelik, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu; bugüne dek kendisine hizmet ederken kullandığım hukuk ofisini, kendi çalışma ofisi olarak kullanmayı kabul ederek beni bir kez daha onurlandırmıştır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çelik, söz konusu paylaşımında Kılıçdaroğlu ile yan yana olduğu yeni ofisinden çekilen bir görüntüyü de paylaştı.

"HIRSIZLIĞA, YOLSUZLUĞA NE DERECE DÜŞMAN OLDUĞU GERÇEKLİĞİNİN İLANI OLMUŞTUR"

Çelik'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Şecaat arz ederken sirkatin söylediğinin farkında olmayan zavallılara..

Güdümlü medyanın ve trollerin aylardır Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisine ilişkin giderleri karşılamakta zorlanacağını söyleyerek saldırmaları;

Genel Başkanımızın alnının teri ile kazandığı maaşından başka geliri olmadığının, hırsızlığa-rüşvete ve yolsuzluğa ne derece düşman olduğu gerçekliğinin ilanı olmuştur.

"BENİ BİR KEZ DAHA ONARLANDIRMIŞTIR"

Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu;

bugüne dek kendisine hizmet ederken kullandığım hukuk ofisini,

kendi çalışma ofisi olarak kullanmayı kabul ederek beni bir kez daha onurlandırmıştır.

"YENİ ÇALIŞMA OFİSİNDE MEMLEKET İÇİN SİYASET ÜRETMEYE BAŞLAMIŞTIR"

Yeni çalışma ofisinde Sayın Genel Başkanımız, memleket için siyaset üretmeye ve bu bağlamda misafirlerini kabul etmeye başlamıştır.