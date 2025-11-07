Bakanlığın "Modüler Aile Eğitim Programı" 42 ilde daha uygulanmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile kurumunu güçlendirmek ve anne babaları desteklemek amacıyla hayata geçirilen Modüler Aile Eğitim Programı'nın, 42 yeni ilde daha uygulanmaya başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Modüler Aile Eğitim Programı, 19 pilot ildeki başarısı sonrası 42 yeni ilde daha başlatılarak 61 ilde anne babaların hizmetine sunuldu.

Bakanlık tarafından "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen program, anne babaların güçlü yönlerini keşfetmelerine, çocuklarıyla olan iletişimlerini güçlendirmelerine ve ebeveynlikle ilgili olumlu tutumlar geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Anne babalara rehberlik ediyor

Eğitimler, kendini tanıma, çocuk gelişimi, çocuk yetiştirme tutumları, aile içi iletişim, dijital medya kullanımı, okul hayatı, kariyer planlama, olumlu ebeveynlik becerileri, aile ve çocuk yılmazlığı, risk farkındalığı gibi pek çok alanda anne babalara rehberlik ediyor.

Program, ebeveynler ile çocuklar arasında daha güçlü ve samimi bağların kurulmasını, toplumsal dayanışmanın artırılmasını ve sürdürülebilir sosyal ilişkilerin geliştirilmesini hedefliyor.

Pilot uygulamalardan olumlu geri bildirim alındı

Geçen yıl 19 ilde pilot olarak başlatılan ve katılımcılardan yoğun ilgi gören program ile yapılan etki analizi çalışmaları, programın sadece bilgi aktarımıyla sınırlı kalmadığını aynı zamanda bireylerin iç dünyalarına dokunan, farkındalık yaratan ve yaşamlarına yön veren bir deneyim sunduğunu ortaya koydu.

Farklı öğrenme yöntem ve teknikleriyle zenginleştirilen program, küçük gruplarla gerçekleştirilen etkileşimli ve yapılandırılmış oturumlar sayesinde ailelerin sürece aktif katılımını sağlıyor. Böylece ebeveynler, öğrendiklerini gündelik yaşamlarına daha kolay uyarlama imkanı buluyor.

Pilot uygulamanın başarısı üzerine 42 yeni ilde daha başlatılan eğitimlerle birlikte program bugün itibarıyla 61 ilde anne babalara ulaşacak.