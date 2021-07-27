Prof. Mehmet Ceyhan'dan tatilcilere uyarı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vaka sayılarındaki artışın daha da artabileceği konusunda uyardı. Ceyhan, Ruslarla aynı bölgelerde tatil yapanların temaslı olduğunu ve bunların henüz etkisini göstermediğini söyledi.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kurban Bayramı tatilinin henüz koronavirüs tablolarına yansımadığını söyleyerek Türkiye'ye gelen Rus turistler konusunda uyardı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüse ilişkin yeni varyantların daha da bulaşıcı olduğunu söyledi. Türkiye'nin Delta virüsü konusunda yeterince önlem almadığını ileri süren Ceyhan, Rusya'nın kısıtlama kararını kaldırmasının ardından Türkiye'ye gelen Rus turistlerin vaka sayılarında artışa neden olabileceğini söyledi.

Tatil bölgelerine dikkat

Rus turistlerin en çok ilgi gösterdiği Antalya'da ise vaka artışları dikkat çekiyor. Prof. Dr. Ceyhan'ın açıklamaları ise kafaları karıştırdı. Geçmiş dönemde havuzlardan virüs bulaşmayacağı belirtilirken Ceyhan, otellerde havuzlar gibi ortak kullanılan alanların virüs bulaşma riskini artırdığını söyledi. Ceyhan, Ruslarla birlikte aynı otellerde tatil yapanların büyük risk altında olduğunu belirterek bu temasların henüz etkisini göstermediğini ifade etti.