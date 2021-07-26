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Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa'yla oynanan hazırlık maçında sakatlandı

Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa'yla oynanan hazırlık maçında sakatlandı

Sakatlıklardan çok çeken Trabzonspor'un yetenekli futbolcusu Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında yeni bir sakatlık yaşadı.

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Sezon öncesi çalışmaları kapsamında Trabzonspor, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 60. dakikasında Abdülkadir Ömür'ün sakatlanması ise bordo-mavili ekipte yürekleri ağza getirdi.

"Hazırlık maçlarında kontrollü olalım"
60. dakikada Kasımpaşalı futbolcu Mortadha Ben Ouannes müdahalesiyle acılar içinde yerde kalan Abdülkadir Ömür, karşılaşmaya devam edemedi. Mücadelenin sonunda milli futbolcunun sakatlığıyla ilgili bilgi veren Abdullah Avcı, "Hazırlık maçlarında kontrollü olalım. Her oyuncu değerli, Ömür daha değerli. İkinci darbeydi, doktordan aldığım bilgi çaprazda bir şey yok. Birkaç gün sonra daha iyi olacak diye bir bilgi aldık, o bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

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