BIST 1.349
DOLAR 8,56
EURO 10,11
ALTIN 495,08
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta sakatlandı

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta sakatlandı

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı hazırlık maçında Mbwana Samatta sakatlanarak kenara geldi

Abone ol

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3. hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaşan Fenerbahçe 'de Mbwana Samatta şoku yaşanıyor. İlhan Cavcav Tesisleri’nde oynanan maçın 27. dakikasında hava topu mücadelesinde yerde kalan Tanzanyalı forvet, oyuna devam edemedi.

Sağlık ekibi, tecrübeli forvete saha kenarında ilk müdahaleyi yaparken Samatta'nın yerine Serdar Dursun oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe Kulübü'nün kısa süre içerisinde Samatta'nın sağlık durumu hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Maraş açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Maraş açıklaması
Biden zihinsel sorunları yüzünden dönemini tamamlayamadan görevden alınabilir
Biden zihinsel sorunları yüzünden dönemini tamamlayamadan görevden alınabilir
Restoran işletmecilerinden müşteri ve çalışanlar için aşı zorunluluğu talebi
Restoran işletmecilerinden müşteri ve çalışanlar için aşı zorunluluğu talebi
7 bin lira maaş teklif ediyorlar! Çalışacak kimseyi bulamıyorlar
7 bin lira maaş teklif ediyorlar! Çalışacak kimseyi bulamıyorlar
Kanada yıl sonuna kadar 401 bin yeni göçmen alacak
Kanada yıl sonuna kadar 401 bin yeni göçmen alacak
Anthony Fauci koronavirüs aşısı ile ilgili gerçeği açıkladı
Anthony Fauci koronavirüs aşısı ile ilgili gerçeği açıkladı
Amerikalı generalden Türk bayrağı önünde sürpriz açıklama
Amerikalı generalden Türk bayrağı önünde sürpriz açıklama
Kırklareli'de gözyaşları sel oldu! Binler son yolculuğa uğurladı
Kırklareli'de gözyaşları sel oldu! Binler son yolculuğa uğurladı
Bakan Derya Yanık açıkladı: Selden etkilenenlere 5 milyon TL aktarılacak
Bakan Derya Yanık açıkladı: Selden etkilenenlere 5 milyon TL aktarılacak
28 Şubat davasında yeni gelişme! Dosya yerel mahkemeye gönderildi
28 Şubat davasında yeni gelişme! Dosya yerel mahkemeye gönderildi