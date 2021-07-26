Koronavirüs aşısının etkisi İngiltere ve Brezilya arasındaki farkla net şekilde görüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşının önemi günlük tablolarda göz önüne seriliyor. Aşılama oranının yüksek olduğu İngiltere'de günlük can kaybı 20'lere kadar düşerken aşılama oranının düşük olduğu Brezilya'da ise 500'e yaklaştı.

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Tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi devam ediyor. Virüse karşı geliştirilen aşılar, salgının seyrini değiştirmede etkin rol oynuyor.

Aşılamanın hızla sürdüğü İngiltere'deki tablo umut verici. Aşılama oranının ülke nüfusuna göre yüzde 55'lere yükselmesiyle güncel verilere göre son 24 saatte 29 bin 173 vaka tespit edilmesine rağmen sadece 28 ölüm gerçekleşti.

Aşı kıtlığı yaşanan Brezilya'da ise salgın kaynaklı ölümler giderek artıyor. Ülkeye ulaşan aşı miktarının istenilen seviyede olmaması vefat sayılarını olumsuz yönde etkiliyor. Aşılama oranının yüzde 17'lerde olmasıyla güncel verilerine göre ülkede bir günde 18 bin 129 vaka, 476 can kaybı görüldü.