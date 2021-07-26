Lise öğrencisi Gamze A.’nın şüpheli ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelin 5. katından düşmesi sonucu hayatını kaybeden Gamze A.’nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. 5 kişi hakkında dava açıldı.

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Kızılcahamam’daki termal otelin 5. katından şüpheli bir şekilde düşüp hayatını kaybeden Gamze A.’nın ölümüne ilişkin 5 kişi gözaltına alınmıştı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerden R D., M. E. D., M. D, E. E., H. E. G hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından cezalandırılması istenerek iddianame hazırlandı.

Devre mülk satışı yapan bir firmanın satış danışmanı olarak kendini tanıtan kişilerce Kızılcahamam’daki termal otele giden Gamze A., otelin çalışanlarından habersiz bir şekilde 5. kattaki odaya götürülmüştü.

Otel çalışanları tarafından yerde yatarken bulunan Gamze A., önce Kızılcahamam Devlet Hastanesi’ne ardından da Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde 31.10.2020 tarihinde maktüle G. A.'ın termal otelin 5.katinda bulunan odanın balkonundan aşağıya düşmesi sonucu ölümüyle sonuçlanan olay ile ilgili soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca tamamlanmış olup, şüpheliler R D., M. E. D., M. D, E. E., H. E. G. hakkında iştirak halinde gerçekleştirdikleri ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından TCK (103/1-b, 103/2, 103/3-a,e, 43/1), (109/2, 109/3-b,f, 109/5), (82/1-e,h), 53 maddeleri gereğince cezalandırılmaları talebiyle Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesine hitaben düzenlenen iddianame Mahkeme tarafından kabul edilmiştir” denildi.