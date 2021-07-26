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Erdoğan'dan flaş açıklama! Düzce, Rize ve Artvin'de bazı bölgeler 'afet bölgesi' ilân edildi

Erdoğan'dan flaş açıklama! Düzce, Rize ve Artvin'de bazı bölgeler 'afet bölgesi' ilân edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce, Rize ve Artvin'in selden etkilenen ilçe ve köyleri afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerlerde, vergi ve SGK prim ödemelerinin erteleneceğini, eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından son dönemde yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, selden etkilenen Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve çevre köylerinin Rize’nin Güneysu ilçesi, Çayeli ilçesinin Büyükköy ve Madenli beldeleri ile köylerinin Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ve çevre köyleri ile Ardeşen ilçesi Tunca Beldesi ve çevre köylerinin Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinin, Artvin’in Arhavi ve Murgul ilçelerinin AFAD tarafından, “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildiğini açıkladı.

Vergi ve SGK prim ödemelerine erteleme

Erdoğan, "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Buna göre, afet bölgesi ilan edilen yerlerde vergi ve SGK prim ödemeleri ile esnaf kredilerinin geri ödemeleri ertelenecek. İşyeri ve araçları zarar görenlere destek sağlanacak.

Eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacak, acil destek paketi hazırlanacak.

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