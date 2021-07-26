Velilerden yüz yüze eğitim başlatılsın kampanyası

Tatillerde yaşanan ihmaller ve Delta varyantının da ilerlemesiyle vakalar artınca gözler okullara çevrildi. Öğrenci Veli Derneği (Veli Der), yüz yüze eğitimin 6 Eylül’de başlatılması için kampanya başlattı.

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Öğrenci Veli Derneği (Veli Der), Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un okulların açılmasına ilişkin 6 Eylül tarihini açıklamasının ardından “Yüz yüze eğitim başlasın” kampanyası başlattı.

Yüz yüze eğitim için gerekli tedbirlerin bir an önce alınarak çocukların okula kavuşması çağrısında bulunan Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz, “Kaybedecek bir günümüz dahi yok! 6 Eylül’ de okulların açılmasına yalnızca 42 gün kaldı. Yüz yüze eğitimin başlamadığı, başlatılsa dahi alınmayan önlemler nedeniyle sürdürülemediği her gün çocuklarımızın hem akademik hem de sosyal, psikolojik gelişimleri açısından kayıpları daha da artıyor, eşitsizlikler daha da derinleşiyor. Çocuklarımızın umutlarını, hayallerini, ortak geleceğimizi kaybediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Eğitimden birinci derecede sorumlu olan ve kamu adına bütün planlamaları yapmaktan, tüm gereksinimleri karşılamaktan sorumlu olan Milli Eğitim Bakanı’nın (MEB) yüz yüze eğitim için yalnızca niyet, temenni ifade ettiğini söyleyen Yılmaz, “MEB’in ve Milli Eğitim Bakanı’nın sorumluluğu niyet, temenni ifade etmek değil, okulların açılması ile ilgili gerekli tüm önlemlerin alındığı bilgisini kamuoyu ile paylaşmak ve yüz yüze eğitimin 6 Eylül’ de başlatılması için gerekli kararlılığı göstermektir. MEB eğitim ile ilgili kararlarda, yüz yüze eğitimde toplumsal uzlaşıyı esas almak zorundadır. Okul okul yaşanılan sorunların, gereksinimlerin gerçek bilgisine sahip olan eğitimciler ve biz velileriz. Eğitimle ilgili atılacak adımlarda, yüz yüze eğitimde biz velilerin, bilim insanlarının, eğitim emekçilerinin söz ve karar süreci esas alınmalıdır. Türkiye OECD ülkeleri arasında salgının ilk yılında okulların en uzun süre kapalı kaldığı ikinci ülke oldu. Artık bir günü dahi kaybetmeye tahammülümüzün kalmadığı noktadayız. Kamusal eğitim ayrıcalık değil haktır ve aslolan çocuklarımızın üstün yararıdır” dedi.

Demokratik haklarımızı kullanacağız

Veli-Der olarak bugünden (26 Temmuz) itibaren “Yüz yüze eğitim başlasın” kampanyası başlattıklarını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

“Yüz yüze eğitim için Öğrenci Veli Derneği (Veli Der) olarak gün gün sürecin takipçisiyiz. Hiçbir veli, hiçbir çocuğumuz kendini yalnız hissetmesin. Tüm velileri Veli -Der Genel Merkezi ve şubelerimizle iletişime geçmeye, çocuklarımızın eğitim hakkı için, yüz yüze eğitim için sesimize ses katmaya çağırıyoruz. Kayıp nesil istemiyoruz. Hayat okulda, derste, yüz yüze eğitimde… Eğitim gelecektir, haktır ve “uzaktan” olmaz. Geleceğimiz için, yüz yüze eğitim için gün sayıyoruz. Yüz yüze eğitimin başlaması ve sürdürülebilmesi için Veli -Der olarak tüm demokratik haklarımızı kullanacağız.”