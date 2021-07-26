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Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar iş adamıyla evleniyor! Nikah şahidi Erdoğan olacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar iş adamıyla evleniyor! Nikah şahidi Erdoğan olacak

İZMİR'de ağustos ayı içerisinde nikah masasına oturacak olan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahitlik yapacağı öğrenildi.

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Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, ağustos ayında iş adamı Kasım Kutlu ile evlenecek. Geçen yıl eylül ayında nişanlanan Özçınar'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahitlik yapacağı, nikahı ise Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer’in kıyacağı öğrenildi. Nikah tarihi, Erdoğan'ın takvimine göre netlik kazanacak. Kiraz Belediyesinin düğün salonunda yapılacak olan nikah törenine, pandemi nedeniyle kısıtlı katılım kabul edileceği belirtildi.

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