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Güney Kore televizyonundan olimpiyatlara katılan ülkeler için kullanılan görseller nedeniyle özür

Güney Kore televizyonundan olimpiyatlara katılan ülkeler için kullanılan görseller nedeniyle özür

Güney Kore'nin bir televizyon kanalı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde, katılımcı ülkeleri anlatmak için kullandığı görseller ve yazılı açıklamalardan dolayı özür diledi.

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BBC'nin haberine göre, MBC, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde İtalya için "Pizza", Romanya için "Drakula", Ukrayna için de "Çernobil" görsellerini kullandı.

Kanal, Haitili sporcuların geçişi sırasında, ekrana ay başında suikaste uğrayan Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin fotoğrafını koydu ve ülkenin siyasi durumunu açıklayan bir altyazı geçti.

MBC ayrıca Marshall Adaları için "ABD'nin nükleer deneme sahası", Suriye için de "10 yıldır iç savaşa sahne oluyor" altyazılarını kullandı.

Kanal, izleyicilerin tepkileri üzerine, görselleri ve yazıları, ülkelerin hızlı tanıtımı için yayımladıkları, ancak bunun "affedilemez bir hata" olduğu açıklamasında bulundu.

MBC'nin Üst Yöneticisi (CEO) Park Sung, düzenlediği basın toplantısında, kanalın "Olimpik dostluk, dayanışma ve uyum değerlerine zarar verdiğini" söyleyerek özür diledi.

MBC, 2008 Pekin Olimpiyatları'nın açılışın töreninde de ülkeleri tasvir etmek için benzer imgeler kullanması nedeniyle ceza almıştı.

Kanal, o dönemde Zimbabve'den "ölümcül enflasyona sahip ülke" olarak bahsetmişti.

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