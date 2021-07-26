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Çin'de ocak ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi

Çin'de ocak ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi

Çin'de Covid-19 vaka sayısı son günlerde tırmanışa geçti. Yetkililer, doğu Jiangsu eyaletinde görülen 40 yeni yerel vaka da dahil olmak üzere son 24 saatte 76 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Bu rakam, ocak ayından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Pekin, 2019'un sonlarında Wuhan'da ortaya çıkan virüse karşı "sıfır risk" yaklaşımını benimsedi. Vakalar, küçük kümeler halinde bile ortaya çıksa şehir hızlıca karantinaya alınıp, test yapılıyor.

Vaka sayılarının arttığı şehir karantina altında

Jiangsu'nun eyalet başkenti Nanjing'de, geçen hafta havalimanına bağlı bir salgın sonrasında karantinaya alındı. Ayrıca şehrin 9.2 milyon sakini teste tabi tutuldu.

Ulusal sağlık komisyonu da yaptığı açıklamada, "40 yerel vakadan 39'u Jiangsu eyaletinden ve biri ise Liaoning'den" açıklamasında bulundu.

9,2 milyon şehir sakinine ikinci kez test yapılacak

Hızla yayılan Delta varyantının risklerinin farkında olan Nanjing yetkilileri ayrıca semptomları göstermesi normalden daha uzun sürebilecek hastaları belirlemek için pazar gününden başlayarak tüm sakinler için ikinci bir toplu test yapılacağını duyurdu.

Çin'de toplam vaka sayısı 92 bin 605, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 bin 636 seviyesinde.

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