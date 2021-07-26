BIST 1.352
DOLAR 8,56
EURO 10,10
ALTIN 497,42
HABER /  GÜNCEL

Kartal Dragos sahilinde tekne yangını! 8 tekne alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kartal Dragos sahilinde tekne yangını! 8 tekne alevlere teslim oldu

KARTAL Dragos marinada bulunan 8 tekne alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan tekneler kullanılamaz hale geldi.

Abone ol

Kartal Dragos marinada bulunan bir teknede 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanında bulunan diğer teknelere de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yanan 8 tekne küle dönerken, 1 teknede ise hafif hasar meydana geldi.

Yanarak kullanılamaz hale gelen tekneler drone ile havadan görüntülendi. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Prof. Dr. Orhan Şen tek tek sıraladı 'Yükseklere çıksınlar' dedi! Doğu Karadeniz'e sel uyarısı
Foto Galeri Prof. Dr. Orhan Şen tek tek sıraladı 'Yükseklere çıksınlar' dedi! Doğu Karadeniz'e sel uyarısı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Google'da yorum yapan çifte 1 milyon TL'lik tazminat davası şoku
Google'da yorum yapan çifte 1 milyon TL'lik tazminat davası şoku
Aşılanma oranı hediyelerle arttırılacak! Şanlıurfa'da aşı yaptıran 18-25 yaş arası gençlere tablet verilecek
Aşılanma oranı hediyelerle arttırılacak! Şanlıurfa'da aşı yaptıran 18-25 yaş arası gençlere tablet verilecek
Önce kanserli eşini kravatla boğdu sonra silahla intihar etti
Önce kanserli eşini kravatla boğdu sonra silahla intihar etti
Yeni Şafak yazarı Likoğlu'ndan dikkat çeken öneri: Gazetecilerin mal varlıkları araştırılsın
Yeni Şafak yazarı Likoğlu'ndan dikkat çeken öneri: Gazetecilerin mal varlıkları araştırılsın
İşletmeciler istedi! 2 doz aşı yaptırmayan restoran, kafe, bar, gece kulübü, maç ve konserlere giremesin
İşletmeciler istedi! 2 doz aşı yaptırmayan restoran, kafe, bar, gece kulübü, maç ve konserlere giremesin
Türkiye de harekete geçti! İşletmeciler 1 Eylül şartı koştu sinemaya konsere düğüne restorana aşı şartı!
Türkiye de harekete geçti! İşletmeciler 1 Eylül şartı koştu sinemaya konsere düğüne restorana aşı şartı!
Ankara'da kanser hastası karısını kravatla boğdu! Katil koca sonra da intihar etti
Ankara'da kanser hastası karısını kravatla boğdu! Katil koca sonra da intihar etti
Filistinli gençlerin cesareti Türkmen doktorları duygulandırdı
Filistinli gençlerin cesareti Türkmen doktorları duygulandırdı
Tunus'taki darbede BAE parmağı! Darbenin haberini 3 gün önceden vermiş
Tunus'taki darbede BAE parmağı! Darbenin haberini 3 gün önceden vermiş
Valilik açıkladı! Adıyaman'da 40 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Valilik açıkladı! Adıyaman'da 40 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı