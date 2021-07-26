Prof. Dr. Orhan Şen tek tek sıraladı 'Yükseklere çıksınlar' dedi! Doğu Karadeniz'e sel uyarısı

Salı gününe dikkat! Doğu Karadeniz’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon’un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Trabzon’un doğusu ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.