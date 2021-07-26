Prof. Dr. Orhan Şen tek tek sıraladı 'Yükseklere çıksınlar' dedi! Doğu Karadeniz'e sel uyarısı
DOĞU KARADENİZ'e yeniden kuvvetli yağış gelecek. Prof. Dr. Orhan Şen, bölgede yaşayan vatandaşlara önceden seslendi. Riskli illeri tek tek yaşayan Şen, 'Dere yataklarından yükseklere doğru çıkmaları lazım' dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunda Doğu Karadeniz’de görülecek şiddetli yağışlara ilişkin uyardı. Prof. Dr. Orhan Şen de bölgede yaşayan vatandaşlara hayati önem arz eden seslenişte bulundu.
Salı gününe dikkat! Doğu Karadeniz’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon’un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Trabzon’un doğusu ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
İşte Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları...
"Hem Avrupa'da hem Avrupa'nın güneyinde bu tür olayların olacağını bekliyorduk ama bu kadar arka arkaya birer hafta aralıklarla sel, su baskını biraz sürpriz oldu aslında Doğu Karadeniz'de."