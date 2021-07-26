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Valilik açıkladı! Adıyaman'da 40 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Valilik açıkladı! Adıyaman'da 40 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

ADIYAMAN Valiliği alınan yeni kararlar doğrultusunda 40 evde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldığını açıkladı.

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Adıyaman'da 40 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 40 ev karantinaya alındı.

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