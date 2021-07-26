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Eskişehir'de 1986 yılında yapılan cami kayboldu görenler şaşkına dönüyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de 1986 yılında yapılan cami kayboldu görenler şaşkına dönüyor

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bulunan ve 7 katlı 2 binanın arasında sıkışıp kalan Tabakhane Mobilyacılar Camii ilginç bir görüntü sergiliyor.

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Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş mahallesinde 1986 yılında yapılan Tabakhane Mobilyacılar Camii, yıllar içinde etrafına yapılan binaların arasında kaldı.

Tabakhane esnafı ve mahalleliler tarafından yaptırıldığı öğrenilen cami, 7 katlı 2 binanın ortasında kalarak neredeyse fark edilemez oldu.

Minarenin boyuna ulaşan binalar adeta cami ile bütünleşti. Çevrede yaşayan vatandaşlar binaların 15-20 yıl içerisinde yapıldığını belirterek, bilmeyenlerin camiyi bulmakta zorlandığını ifade etti.

Ayrıca mahalleliler, caminin görünümünü korumak için binaları yapan müteahhitti uyardıklarını da söyledi.

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