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ABD'den FETÖ elebaşına bir ''kıyak'' daha! Yeni okulun inşaatı görüntülendi

ABD'den FETÖ elebaşına bir ''kıyak'' daha! Yeni okulun inşaatı görüntülendi

TÜRKİYEnin tüm girişimlerine rağmen ABD'den iadesini istediği ama bir türlü bu talebine yanıt alamadığı terör örgütü FETÖ lideri Fethullah Gülen yeni bir okul daha açıyor. Söz konusu okulun inşaatı görüntülendi.

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FETÖ lideri Fethullah Gülen'in Ağustos ayında yeni bir okul açacağı öğrenildi. 

Okulun eğitime 16 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi.

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD'ye FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in iade edilmesi için dosyalar gönderse de ABD'den konuyla ilgili herhangi bir adım atılmadı. 

İşte okulun içinden görüntüler: 

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