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Avusturya Başbakanı mülteciler Avrupa'ya değil Türkiye'ye gitsin dedi

Avusturya Başbakanı mülteciler Avrupa'ya değil Türkiye'ye gitsin dedi

Afganistan'da yaşanan göç dalgası Avrupa'yı panikletti. Avusturya Başbakanı Kurz mülteciler için Türkiye'nin tercih edilmesinin doğru olduğunu söyledi.

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Başörtüsü yasaklarıyla, İslam karşıtı ve Türkiye düşmanlığıyla tanınan Kurz mültecilerin yaşamaları için Türkiye'yi işaret etti.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ABD askerlerinin çekilmesiyle Afganistan'dan başlaması beklenen yeni göç dalgasıyla ilgili Avrupa Birliği'ne uyarılarda bulundu.

Alman Bild'e mülakat veren Kurz, Afgan mülteciler açısından "komşu ülkelerin, Türkiye'nin ya da Afganistan'ın güvenli bölgelerinin daha doğru yer olduğunu" söyledi:

"Eğer insanlar kaçmak zorundalarsa, herkesin Avusturya, Almanya ya da İsveç'e gelmesindense, Türkiye gibi komşu ülkeleri ya da Afganistan'ın güvenli bölgelerini kesinlikle daha doğru yer olarak görüyorum."

Avusturya Başbakanı sığınmacıları geldikleri ülkelere geri gönderme imkanı bulunmuyorsa AB üyesi olmayan ülkelere iade etme imkanının yaratılması gerektiğini söyledi.

"Oradaki insanlar için durum dramatik; bu göç akımlarına yol açacak" diyen Kurz, Afganistan'daki sorunların Almanya ve Avusturya'nın 2015'te olduğu gibi kitlesel olarak mülteci kabul etmesiyle çözülemeyeceğini belirtti.

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