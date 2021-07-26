Tüketici güven endeksi verileri açıklandı

Tüketici güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azalarak 79,5 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azaldı. Haziran ayında 81,7 olan endeks, temmuz ayında 79,5 oldu.

Hanenin maddi durumu endeksi 57,9 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Haziran ayında 61,0 iken, Temmuz ayında yüzde 5,1 oranında azalarak 57,9 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 82,9 iken, Temmuz ayında yüzde 3,8 oranında azalarak 79,8 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 83,2 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 86,0 iken, Temmuz ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 83,2 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Haziran ayında 96,9 iken, Temmuz ayında yüzde 0,1 oranında artarak 97,0 oldu.