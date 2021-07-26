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Selvi'den HDP ile ilgili bomba seçim iddiası! İmamoğlu cumhurbaşkanı HDP yönetime

Selvi'den HDP ile ilgili bomba seçim iddiası! İmamoğlu cumhurbaşkanı HDP yönetime

Cumhurbaşkanlığı seçimi için iddialar havada uçuşuyor. HDP'nin ittifaka katılmayacağı ancak kendisinin merkezde olduğu ve İmamoğlu'nun da aday olduğu seçim senaryosu gündeme bomba gibi düştü.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, gelecek seçimlerde HDP’nin 3. bir ittifak oluşturmasının öngörüldüğünü belirterek, “Rol paylaşımı yapılmış, Pervin Buldan onun zeminini hazırlıyor. Buna kimi 'İstanbul modeli' diyor kimi 'Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı, HDP yönetime' formülü olarak tanımlıyor” ifadelerini kullandı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "2023 seçimlerinde HDP’ye biçilen rol" başlıklıyazısında, "HDP’nin Türkiye İşçi Partisi başta olmak üzere sol bileşenlerle üçüncü bir ittifak oluşturması öngörülüyor. Seçim barajı sorunu olmayan HDP’nin seçimlere ayrı girerek, AK Parti’ye gidebilecek Kürt oylarını engellemesi öngörülüyor" yazdı. 

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Mevcut Cumhurbaşkanlığı yerine bu ülkeyi en demokratik şekilde kim yönetecekse, ama bunun içerisinde bizim de olacağımız, HDP’nin temsilcilerinin de olacağı yeni bir yönetime ihtiyaç var. Eğer bir güç birliği olacaksa tekrar, bunun içerisinde elbette HDP’nin, Kürtlerin de temsilcilerinin olacağı yeni bir şeye ihtiyaç var" açıklamasını hatırlatan Selvi, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bu yeni şey ne?

Daha önce Selahattin Demirtaş’ın açıklayıp sonra işi espriye vurduğu, Pervin Buldan’ın ise silüetini gösterdiği bir model bu.

Bunun için

1- HDP Millet İttifakı’na girmeyecek.

2- HDP’nin etrafında üçüncü ittifak kurulacak. Böylece Kürt oylarının Erdoğan’a gitmesi önlenecek.

3- Bunun karşılığı olarak HDP’ye yönetimde temsil imkânı sunulacak.

Bu işin püf noktası ise HDP’nin cumhurbaşkanı adayı göstermemesi olacak. Erdoğan’ın karşısındaki adayı destekleyecek olan HDP; seçim kazanıldığı taktirde yönetimde temsil edilerek ödülünü alacak.

HDP’ye biçilen bir rol var. Rol paylaşımı yapılmış, Pervin Buldan onun zeminini hazırlıyor. Buna kimi “İstanbul modeli” diyor kimi “Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı, HDP yönetime” formülü olarak tanımlıyor.

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