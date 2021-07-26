Türkiye'den Tunus'taki darbeye sert tepki! Anayasal düzene dönmekle mümkün

TUNUS'taki darbeye AK Parti ve hükümet cephesinden tepkiler gecikmedi. Sözcü Ömer Çelik, 'Dost ve kardeş ülke Tunus’ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır.' dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tunus'taki darbe girişimine tepki gösterdi. Şentop, "Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır" mesajını paylaşırken Çelik, "Tunus’ta anayasal düzenin Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınması, meşru değildir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle;

Dost ve kardeş ülke Tunus’ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır.

Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim, dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir. Anayasal meşruiyet zemininde bu kazanımların korunması çok önemlidir. Tunus’ta anayasal düzenin Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınması, meşru değildir.

Kardeş Tunus halkına bu kötülüğü yapanlar kendi ülkelerine zarar veriyorlar. Tunus halkı, mevcut krizi birlik ve beraberlik içinde aşabilecek imkân ve tecrübeye sahiptir. Bu ancak Anayasal düzene hemen geri dönülmesi ile mümkündür.

TBMM Başkanı Şentop'tan tepki

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak paylaştığı mesajında, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrımeşrudur; Tunus'ta da gayrımeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır" dedi.

Kurtulmuş: Bu antidemokratik faaliyetin karşısındayız

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tunus'taki darbe girişimini değerlendirdi:

"Tunus'taki darbenin Tunus halkına zarar vereceğini görüyoruz. Türkiye olarak sonuna kadar bu antidemokratik faaliyetin karşısındayız"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Tunus'ta demokratik sürecin askıya alınmasını kınadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tunus'ta demokratik sürecin askıya alındığını belirterek, "Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz." görüşünü paylaştı.

Kalın, sosyal medya hesabından, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İbrahim Kalın, "Dost ve kardeş Tunus'ta, demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin, bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.