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İlahiyatçı İhsan Şenocak yine ortaya çıktı! Destan yazan ‘Filenin Sultanları’nı diline doladı

İlahiyatçı İhsan Şenocak yine ortaya çıktı! Destan yazan ‘Filenin Sultanları’nı diline doladı

Daha önce kadınları hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen ilahiyatçı doktor İhsan Şenocak, bu kez A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo'daki tarihi başarısını hedef aldı. Şenocak'ın sözleri büyük tepki çekerken, Cübbeli Ahmet Hoca da Şenocak'a destek çıktı...

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Daha önce yaptığı bir çok çıkışla toplumun tepkisini çeken ilahiyatçı şimdi de İhsan Şenocak, Tokyo Olimpiyatları'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'i tarihi bir skorla yenen Kadın A Milli Voleybol Takımı'nın oyuncularının kıyafetlerini diline doladı. Şenocak'a sosyal medyadan tepki yağarken, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den Şenocak'a destek geldi. 

'Sen oyun alanlarının değil, edebin sultanısın'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısının ardından bir sosyal medya paylaşımında bulunan İhsan Şenocak, “İslamın kızı! Sen oyun alanlarının değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin sultanısın. Sen 'burnunu göstermekten utanan' anaların evladısın. Ekranlara ve sakallı ağabeylerinin popüler kültürün kurbanlarına 'sultan' demesine aldanmayasın! Umudumuz da, duamız da sensin” ifadelerini kullandı.

Tepkiler üzerine kendini böyle savundu

İhsan Şenocak'ın A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef alan sözleri sosyal medyada gündem oldu. Tepkiler üzerine Şenocak, “İfademde tek cümlelik bir hakaret yok. İslamın kızına ne olması ve olmaması noktasında bir çağrı var. Sermayesi ‘küfür’ olan ahlak yobazlarıyla hukuk önünde tek tek hesaplaşacağım. Sizin keyfinize göre değil İslama göre konuşacağım. Dinime sövenle hesaplaşmadan canımı alma ya rabbi!… Öyle bir ortam inşa ettiler ki artık harama haram demek linç vesilesi. Bir baba tesettüre giren kızına ‘açıl, dansa kalk' dese bu çağdaşlık; Müslüman evladına ‘şunlar gibi olma' dese ya da tesettür çağrısı yapsa bu gericilik(!) oluyor. Harama ‘haram' demeyen neslini haramdan koruyamaz” diye yazdı.

Cübbeli Ahmet Hoca destek verdi

İhsan Şenocak'a en büyük destek, bir dönem kanyı bıçaklı oldukları Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi. Cübbeli Ahmet Hoca, #İhsanŞenocakYalnızDeğildir etiketi altında "İhsan Hoca hakkı söylüyor." paylaşımı yaptı. 

Kot pantolon giyen, kaş aldıranların kocaları...

İhsan Şenocak, Samsun Bafra'da Eylül 2019'da bir camide verdiği vaazda “Kızları, eşleri pantolon giyen, üniversiteye giden, kaşlarını aldıran cehennemliktir” deyince tepki çekmişti. Tepkiler üzerine İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi Kurucusu İlahiyatçı Doktor İhsan Şenocak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açığa alınmış, sonra tekrar göreve getirilmişti.

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