İYİ Partili Songül Sarıtaşlı'dan skandal paylaşım! Ömer Halisdemir'e 'asıl darbeci' dedi!

İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı, 15 Temmuz darbe gecesinin kahramanı Ömer Halisdemir'le ilgili skandal bir paylaşım yaptı. Darbeci Semih Terzi'ye sahip çıkan Sarıtaşlı, Halisdemir'e 'Asıl Darbeci' dedi!

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İYİ Parti Tokat il başkan yardımcısı Songül Sarıtaşlı, skandal tweet'inde "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi?" yazdı.

Sarıtaşlı attığı tweet sonrasında yoğun tepki aldı ve bunun üzerine önce twitter üzerindeki şahsi hesabından söz konusu paylaşımı sildi. Kendisine ve Şehit Ömer Halisdemir'e yönelik çirkin saldırısına tepkiler dinmeyince İYİ Partili yönetici bu kez dakikalar içerisinde hesabını komple kapatma kararı aldı.

"İyi' kelimesini daha fazla kirletmeyin"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, söz konusu paylaşımla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özalan, ''İyi Partili Uğur Songül Sarıtaşlı, kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e hadsizce dil uzatmış. Bu rezil paylaşımın hesabı yargı önünde mutlaka sorulacaktır. Kendinize başka isim bulun. "İyi" kelimesini daha fazla kirletmeyin'' ifadelerine yer verdi.

Nedim Şener'den tepki

Gazeteci Nedim Şener, skandal paylaşıma tepki gösterdi. Şener, "Bunu da mı yaptılar. FETÖ'cü darbeci Terzi'ye kahraman, Ömer Halisdemir'e darbeci demiş İP'li…" diye tepki gösterdi.

İhraç istemiyle disipline sevk edildi

İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Songül Santaşlı, Twitter hesabında 15 Temmuz Şehidimiz Ömer Halisdemir hakkında akıl ve vicdan sahibi hiçbir Türk vatandaşının kabul edemeyeceği, İl teşkilatımız, ve bütün İyi Parti camiasını derinden özen oldukça çirkin bir paylaşımda bulunmuştur. Şehidimiz Ömer Halisdemir Türk milletinin Anadolu coğrafyasındaki varoluş mücadelesinin milyonlarca şehidinden birisidir. Ayni zamanda şehidimiz Ömer Halisdemir Türk milletinin yiğit evlatlarının bundan böyle darbeye kanları ve canları pahasına müsaade etmeyeceğini gösteren öncü bir şehidimizdir. Bu topraklarda varlığımızı borçlu olduğumuz, şehitlerimize yönelik saygısızlığı asla ve kat'a kabul etmeyeceğimiz bilinmelidir. Bu çirkin paylaşımdan haberdar olduğumuz an itibarıyla bahse konu kişiyi kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiğimizi ve bundan sonrasını yüce Türk adaletine bıraktığımızı kamuoyuna duyururuz" denildi.