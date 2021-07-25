Sosyal medyada gündem oldu: Tesadüfen buldu 125 bin TL'ye sattı

Sosyal medyada bir anda gündem olan olay Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşandı. Avustralya'da yaşayan 13 yaşındaki bir kız, bulduğu sıradışı mısır cipsi sayesinde 20 bin Avustralya Doları (yaklaşık 125 bin TL) kazandı.

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Queensland eyaletinin Gold Coast bölgesinde yaşayan Rylee Stuart, 19 Temmuz'da TikTok'a yüklediği videoda, bulduğu ilginç bir cips parçasını takipçileriyle paylaştı.

Stuart, her köşesinden şişmiş bir cipsin görüntüsünü kaydederek "Pofuduk bir Doritos buldum. Lütfen söyler misiniz bu değerli bir şey mi yoksa yemeli miyim?" diye sordu.

Sosyal medyada viral olan videoya yapılan yorumlarda takipçileri Stuart'a cips parçasını eBay'e koyarak satmasını söyledi.

Bunun üzerine cipsi 0,99 Avustralya Doları'na (yaklaşık 6,25 TL) eBay üzerinden açık artırmaya çıkaran Rylee'nin ilanına kısa süre içinde teklifler yağmaya başladı.

Öte yandan, marka kızla iletişime geçti ve satış ilanı kapatıldı. Cips şirketinin pazarlama müdürü Vandita Pandey, "Rylee ve ailesi için geçen birkaç gün hareketliydi, hikayesini takip etmeye bayıldık" dedi.

Pandey açıklamasında, "Rylee'nin cesareti ve girişimci ruhundan çok etkilendik, dolayısıyla Stuart ailesinin Doritos sevgisini ödüllendirmek istedik" ifadelerine yer verdi. Stuart ise cipsi başta yemeyi düşündüğünü ama son anda vazgeçip ne olur ne olmaz diye parçayı saklamaya karar verdiğini söyledi.