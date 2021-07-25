BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,07
ALTIN 495,47
HABER /  DÜNYA

Sosyal medyada gündem oldu: Tesadüfen buldu 125 bin TL'ye sattı

Sosyal medyada gündem oldu: Tesadüfen buldu 125 bin TL'ye sattı

Sosyal medyada bir anda gündem olan olay Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşandı. Avustralya'da yaşayan 13 yaşındaki bir kız, bulduğu sıradışı mısır cipsi sayesinde 20 bin Avustralya Doları (yaklaşık 125 bin TL) kazandı.

Abone ol

Queensland eyaletinin Gold Coast bölgesinde yaşayan Rylee Stuart, 19 Temmuz'da TikTok'a yüklediği videoda, bulduğu ilginç bir cips parçasını takipçileriyle paylaştı.

Stuart, her köşesinden şişmiş bir cipsin görüntüsünü kaydederek "Pofuduk bir Doritos buldum. Lütfen söyler misiniz bu değerli bir şey mi yoksa yemeli miyim?" diye sordu.

Sosyal medyada viral olan videoya yapılan yorumlarda takipçileri Stuart'a cips parçasını eBay'e koyarak satmasını söyledi.

Bunun üzerine cipsi 0,99 Avustralya Doları'na (yaklaşık 6,25 TL) eBay üzerinden açık artırmaya çıkaran Rylee'nin ilanına kısa süre içinde teklifler yağmaya başladı.

Öte yandan, marka kızla iletişime geçti ve satış ilanı kapatıldı. Cips şirketinin pazarlama müdürü Vandita Pandey, "Rylee ve ailesi için geçen birkaç gün hareketliydi, hikayesini takip etmeye bayıldık" dedi.

Pandey açıklamasında, "Rylee'nin cesareti ve girişimci ruhundan çok etkilendik, dolayısıyla Stuart ailesinin Doritos sevgisini ödüllendirmek istedik" ifadelerine yer verdi. Stuart ise cipsi başta yemeyi düşündüğünü ama son anda vazgeçip ne olur ne olmaz diye parçayı saklamaya karar verdiğini söyledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Pendik'te Pakistanlıların vahşeti! Fidye için kaçırdılar para alamayınca...
Foto Galeri Pendik'te Pakistanlıların vahşeti! Fidye için kaçırdılar para alamayınca... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan Merkel'in "mülteci" sözlerine sert tepki
Kılıçdaroğlu'ndan Merkel'in "mülteci" sözlerine sert tepki
Trabzonspor, Kouyate'nin peşinde! Ahmet Ağaoğlu, menajeri ile İstanbul'da görüştü
Trabzonspor, Kouyate'nin peşinde! Ahmet Ağaoğlu, menajeri ile İstanbul'da görüştü
Ahmet Nesin beni Veyis Ateş'le karıştırıp bakın ne dedi?
Ahmet Nesin beni Veyis Ateş'le karıştırıp bakın ne dedi?
The Lancet'da yayımlandı: Covid-19, zeka düzeyini geri döndürülemez şekilde düşürebiliyor
The Lancet'da yayımlandı: Covid-19, zeka düzeyini geri döndürülemez şekilde düşürebiliyor
Meteoroloji ve AFAD'tan Orta ve Doğu Karadeniz illerine sel ve baskın uyarısı
Meteoroloji ve AFAD'tan Orta ve Doğu Karadeniz illerine sel ve baskın uyarısı
İsrail, BAE'ye ilk büyükelçisini atadı
İsrail, BAE'ye ilk büyükelçisini atadı
ABD'de aşı karşıtı 34 yaşındaki kişi, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
ABD'de aşı karşıtı 34 yaşındaki kişi, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Rum liderden küstah ifadeler! Türkleri tehdit etti: Elimizde kapsamlı bir isim listesi var
Rum liderden küstah ifadeler! Türkleri tehdit etti: Elimizde kapsamlı bir isim listesi var
Türkiye 25 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 25 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Ordu'da iki grup arasında silahlı kavga: Baba-oğul hayatını kaybetti
Ordu'da iki grup arasında silahlı kavga: Baba-oğul hayatını kaybetti