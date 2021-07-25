Pendik'te Pakistanlıların vahşeti! Fidye için kaçırdılar para alamayınca...
PENDİK'te Pakistan uyruklular fidye uğruna vahşet işledi. Kaçırdıkları 4 kişiden 3'ünü işkence serbest bırakan şahısların, geride kalan bir kişiyi canice katlettiği ortaya çıktı.
Olay, Pendik Güllübağlar Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Pakistan uyruklu O.K., İ.U., S.K., ve Z.H. isimli şahıslar, Afgan uyruklu 4 kişiyi yaklaşık 20 gün önce kaçırarak kirada oturdukları gecekonduda rehin aldı.
İşkence ettiler: Şüpheliler, kaçırdıkları şahıslara para elde etmek amacıyla günlerce işkence etti. Kaçırdıkları 4 kişiden 3'ünü serbest bırakan şüpheliler, 21 yaşındaki Raşit Muhammet'i rehin tutmaya devam etti.
Para alamayınca vahşeti gerçekleştirdiler!
Rehin tutup işkence ettikleri kişiden istedikleri fidyeyi elde edemeyen şüpheliler, yaklaşık 15 gün önce şahsı öldürdüler, ardından oturdukları gecekondunun bahçesinde kazdıkları mezara gömüp üzerine beton döktü.
Ev sahibi dökülen betondan şüphelendi
Arkadaşlarından haber alamayan diğer mağdurlar polise gidip durumu bildirdi. Bahçesine ceset gömülen evin sahibi de evin bahçesine dökülen betonu görmesi ve kiracılarından haber alamaması nedeniyle şüphe üzerine polise ihbarda bulundu.