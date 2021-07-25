BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,07
ALTIN 495,47
HABER /  GÜNCEL

Uludağ'da kaybolan kadın 3 gün sonra sağ bulundu

Uludağ'da kaybolan kadın 3 gün sonra sağ bulundu

Uludağ'da odun toplamak için gittiği ormanda kaybolan 59 yaşındaki Gülefer Boynukısa, sağ bulundu.

Abone ol

Cuma günü öğle saatlerinde odun toplamak için ormana giren ve uzun süre geçmesine rağmen geri dönmeyen Gülefer Boynukısa'yı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

AFAD, ANDA, NAK, AKUT ve İHH Arama Kurtarma'dan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekiple başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi.

Kayıp kadın arama çalışmalarının üçüncü gününde sağ bulundu.

Merkez Yıldırım ilçesi, Kaplıkaya Mahallesi'nin üst kesimlerinde bulunan kadının sağlık durumu iyi.

ÖNCEKİ HABERLER
Meteoroloji ve AFAD'tan Orta ve Doğu Karadeniz illerine sel ve baskın uyarısı
Meteoroloji ve AFAD'tan Orta ve Doğu Karadeniz illerine sel ve baskın uyarısı
İsrail, BAE'ye ilk büyükelçisini atadı
İsrail, BAE'ye ilk büyükelçisini atadı
Rum liderden küstah ifadeler! Türkleri tehdit etti: Elimizde kapsamlı bir isim listesi var
Rum liderden küstah ifadeler! Türkleri tehdit etti: Elimizde kapsamlı bir isim listesi var
Türkiye 25 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 25 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Şehit Fatih Güney'e memleketi Ordu'da son görev resmini özel harekatçı kardeşi taşıdı
Şehit Fatih Güney'e memleketi Ordu'da son görev resmini özel harekatçı kardeşi taşıdı
Bakan Karaismailoğlu'ndan Salarha tüneli açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan Salarha tüneli açıklaması
Terör örgütü PKK/YPG, Afrin'de sivillere saldırdı!
Terör örgütü PKK/YPG, Afrin'de sivillere saldırdı!
TÜBİTAK başkanından yerli VLP aşısıyla ilgili önemli açıklamalar: Aşı ne zaman hazır olacak?
TÜBİTAK başkanından yerli VLP aşısıyla ilgili önemli açıklamalar: Aşı ne zaman hazır olacak?
Aydın'da kavgayı ayırmak istedi! Atlayınca kanlar içinde kaldı
Aydın'da kavgayı ayırmak istedi! Atlayınca kanlar içinde kaldı
Perinçek'ten Erdoğan'a KKTC tepkisi! Hükümetin stratejisi yok müjde hayal kırıklığı oldu
Perinçek'ten Erdoğan'a KKTC tepkisi! Hükümetin stratejisi yok müjde hayal kırıklığı oldu