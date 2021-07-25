Uludağ'da kaybolan kadın 3 gün sonra sağ bulundu

Uludağ'da odun toplamak için gittiği ormanda kaybolan 59 yaşındaki Gülefer Boynukısa, sağ bulundu.

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Cuma günü öğle saatlerinde odun toplamak için ormana giren ve uzun süre geçmesine rağmen geri dönmeyen Gülefer Boynukısa'yı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

AFAD, ANDA, NAK, AKUT ve İHH Arama Kurtarma'dan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekiple başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi.

Kayıp kadın arama çalışmalarının üçüncü gününde sağ bulundu.

Merkez Yıldırım ilçesi, Kaplıkaya Mahallesi'nin üst kesimlerinde bulunan kadının sağlık durumu iyi.