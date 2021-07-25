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Ordu'da iki grup arasında silahlı kavga: Baba-oğul hayatını kaybetti

Ordu'da iki grup arasında silahlı kavga: Baba-oğul hayatını kaybetti

ORDU'da iki grup arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba Şahin Duman (70) ile oğlu Ömer Duman (28) hayatını kaybetti. Yaşlı adamın yaralanan diğer 2 oğluyla bir torunu da hastanede tedavi altına alındı.

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Olay, öğle saatlerinde Akkuş ilçesine bağlı Kargı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede Şahin Duman ve oğulları Ömer, Sezer ve Şakir ile torunu Emirhan Duman ile kimlikleri tespit edilemeyen grup arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kimin ateşlediği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Duman ailesi fertleri, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Şahin Duman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer yaralılar da ilçeye yakın olan Tokat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ömer Duman da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Şahin Duman, Sezer Duman ve Emirhan Duman'ın ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alırken, geniş çaplı soruşturma başlattı.

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