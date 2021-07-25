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Aydın'da kavgayı ayırmak istedi! Atlayınca kanlar içinde kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da kavgayı ayırmak istedi! Atlayınca kanlar içinde kaldı

AYDIN'da iki kişinin kavgasını ayırmak isteyen bir kişi bacağından vurularak yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.

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Olay, Camiatik Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. ile R.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Bir kişi silahını çıkartarak tartıştığı kişiyi vurmak istedi. Bu sırada cadde üzerinde bulunan O.İ., iddiaya göre kavgayı ayırmak isteyerek silahın üzerine atladı. Boğuşma sırasında rastgele çok sayıda mermi sıkıldı. Sıkılan mermilerden bir tanesi O.İ.’nin bacağına isabet etti.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, yaralı kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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