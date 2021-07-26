Kocaeli'de doktora gitti hayatının şokunu yaşadı: Kemal Sunal filmi gibi
KOCAELİ'de 57 yaşındaki Kerem Erboy muayane için gittiği doktorda ilaç yazdırırken hayatının şokunu yaşadı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Kerem Erboy, 2020 yılında kalp krizi geçirdi. Tedavi olduktan sonra yaklaşık 1 yıl boyunca herhangi bir hastaneye başvurmadı.
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Geçtiğimiz günlerde ağzında oluşan rahatsızlık sebebiyle sağlık ocağına giden Erboy, görevli hekim ilaç yazacağı sırada beklenmedik bir olayla karşılaştı.
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Hekim sisteme girince ölü kaydının bulunduğunu öğrenen Erboy, hayatının şokunu yaşadı.
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Yine de hekime ilaç yazdıran Kerem Erboy, daha sonra yazdırdığı ilaçları almak için eczaneye gitti.
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