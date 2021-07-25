Perinçek'ten Erdoğan'a KKTC tepkisi! Hükümetin stratejisi yok müjde hayal kırıklığı oldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Kıbrıs üzerinden hedef aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta KKTC'de Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine seslenerek beklenen müjdeyi vermiş ve KKTC'ye millet bahçesi, parlamento binası ve külliye yapılacağını açıklamıştı.

Erdoğan, ''KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın ne doğru dürüst bir binası külliyesi var veya parlamento binası var. Biz bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bina İngilizlere ait gecekondu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın külliyesi ile ilgili adımın proje çalışmaları bitti inşasına yakında başlıyoruz" diye konuşmuştu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Erdoğan’ın müjdesinin “hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi.

“Maalesef hükümetimizin KKTC stratejisi yok ve müjde bir hayal kırıklığı oldu” diyen Perinçek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Müjde, KKTC'nin devlet olarak tanıtılmasıyla olur.

Strateji, Asya'nın ortak çıkarları temelinde kurulur.

Rusya, Çin, İran ve Türk Keneşi ülkeleri KKTC'yi hemen tanır.”

Peki ABD tanır mı?