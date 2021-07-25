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Putin: Düşmanın denizaltı gemi ve uçağını tespit etme ve saldırı düzenleme kapasitesine sahibiz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Putin: Düşmanın denizaltı gemi ve uçağını tespit etme ve saldırı düzenleme kapasitesine sahibiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus deniz filosunun ülkesinin mili çıkarlarını korumak için tüm imkanlara sahip olduğunu belirterek, "Düşmanın herhangi bir denizaltı, gemi ve uçağını tespit etme ve gerektiğinde ona kaçınılmaz saldırı düzenleme kapasitesine sahibiz." dedi.

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Putin, Rus Donanması Günü dolayısıyla St.Petersburg kentinde düzenlenen deniz geçit törenine katıldı.

Günün önemine işaret eden Putin, Rusya'nın askeri deniz alanında gelişerek, en kısa sürede önde gelen deniz devletleri arasında yer aldığını belirtti.

"Benzerleri olmayan, hipersonik yüksek hassasiyetli silah sistemlerine sahip oldu"

Putin, "Rusya, etkili uzun ve kısa mesafeli deniz havacılığı, güvenilir kıyı savunma sistemleri ile sürekli ve başarılı şekilde geliştirdiğimiz dünyada hala benzerleri olmayan, hipersonik yüksek hassasiyetli silah sistemlerine sahip oldu." dedi.

"Rus donanması okyanusların tüm bölgelerinde varlığını sürdürüyor"

Rus donanmasının, okyanusların neredeyse tüm bölgelerinde varlığını sürdürdüğünü belirten Putin, "Rus deniz filosu, ülkenin mili çıkarlarını korumak için tüm imkanlara sahip. Düşmanın herhangi bir denizaltı, gemi ve uçağını tespit etme ve gerektiğinde ona kaçınılmaz saldırı düzenleme kapasitesine sahibiz." ifadelerini kullandı.

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