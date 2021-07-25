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Aydın'ın Efeler ilçesinde 6 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğuldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'ın Efeler ilçesinde 6 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğuldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otelin yüzme havuzunda boğularak hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Ahmet Erbıçakçı hayatını kaybetti.

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Olay, 23 Temmuz Cuma günü öğle saatlerinde Muğla Bulvarı üzerindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Erbıçakçı oteldeki havuza girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Çocuğun boğulduğunu fark eden vatandaşlar küçük çocuğu havuzdan çıkartarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erbıçakçı'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Erbıçakçı doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erbıçakçı'nın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

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