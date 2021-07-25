BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,07
ALTIN 495,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de korkunç ölüm! Arkadaşının evine girerken feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de korkunç ölüm! Arkadaşının evine girerken feci şekilde can verdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde misafir olarak geldiği arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen şahıs, sıkışarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, şehir dışından Kocasinan ilçesine arkadaşını görmeye gelen Mehmet Demirezen (27), Şeker Mahallesi 3167. Sokak'taki evin kapısının açılmaması üzerine eve havalandırma boşluğundan girmeye çalışırken bulunduğu yerde sıkıştı.

Banyoya giren arkadaşının havalandırmadan sarkmış bir ayak görerek haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bulunduğu yerden çıkardığı Demirezen’in sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz adamın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çankırı'da bağında yetiştiriyor! Satmak yerine köylülere ikram ediyor
Çankırı'da bağında yetiştiriyor! Satmak yerine köylülere ikram ediyor
Elektrik motorlu Rus uçağı ilk uçuşunu yaptı
Elektrik motorlu Rus uçağı ilk uçuşunu yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Son 10 günü daha dikkatli yaşayamayız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Son 10 günü daha dikkatli yaşayamayız
Samsun'da feci kaza! 60 metre sürüklenip ters döndü: Ölüler ve yaralılar var
Samsun'da feci kaza! 60 metre sürüklenip ters döndü: Ölüler ve yaralılar var
Yemen'de sel felaketi! 14 ölü
Yemen'de sel felaketi! 14 ölü
Cimnastikte olimpiyat finallerinin gururu yaşanıyor
Cimnastikte olimpiyat finallerinin gururu yaşanıyor
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan iki askerin cenazesi memleketlerine uğurlandı
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan iki askerin cenazesi memleketlerine uğurlandı
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnaf için 'can suyu kredisi' talep etti
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnaf için 'can suyu kredisi' talep etti
Sakarya'da korkuluklarda asılı kalan hafif ticari araç kanala düşmeden durdu
Sakarya'da korkuluklarda asılı kalan hafif ticari araç kanala düşmeden durdu
Milli tekvandocu Hakan Reçber bir üst tura yükselme şansını kaybetti
Milli tekvandocu Hakan Reçber bir üst tura yükselme şansını kaybetti