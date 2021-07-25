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Samsun'da feci kaza! 60 metre sürüklenip ters döndü: Ölüler ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da feci kaza! 60 metre sürüklenip ters döndü: Ölüler ve yaralılar var

Bayram tatili sonrası Artvin'den İstanbul'a dönen ailenin içinde bulunduğu araç, Samsun'da su kanalına girip menfezde ters döndü. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

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Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 59. kilometresi Büyük Çukur mevkiinde sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Artvin'e bayram tatiline gidip geri dönen ailenin içinde bulunduğu Eren İsmail Aydın (19) idaresindeki 77 AAD 052 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki su kanalına girerek yaklaşık 60 metre sürüklenip su menfezine çarparak ters döndü.

Kazada araç sürücüsü Eren Enes Aydın ile babası Güven Aydın (47) ve akrabaları Nurşen Topal (43) hayatını kaybederken, annesi Ayla Aydın (35) ile kız kardeşi Esra Zeynep Aydın (17) ise ağır yaralandı. Yaralı anne ve kızı Kavak Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazada ölen baba ve oğlunun İstanbul'da muhasebeci oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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