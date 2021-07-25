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Yemen'de sel felaketi! 14 ölü

Yemen'de sel felaketi! 14 ölü

İç savaş, açlık ve kıtlıkla mücadele eden Yemen'de sel felaketi yaşandı. Afette 14 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda ev hasar gördü.

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Dünyanın dört  bir yanında meydana gelen sel felaketlerine bir yenisi daha eklendi. Yıllardır iç savaşın yaşandığı, açlık, kıtlık ve çeşitli hastalıklarla mücadele edilen Yemen'de şiddetli yağmurlar sel falaketine yol açtı. Afet nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda ev hasar gördü.

Yemen’de şiddetli yağışlar beraberinde sel ve su baskınlarını getirdi. Mahrah, Shabwah, Hadramout ve Al-Jouf kentlerinde yaşanan sel felaketinde toplam 14 kişi hayatını kaybetti.

Sel nedeniyle çiftlikler ve tarım arazileri sular altında kalırken, çok sayıda evde hasar meydana geldi. Şiddetli fırtına, bazı bölgelerde elektrik direklerini devirdi.

Güvenlik güçlerine ait birimlerin askeri zırhlı araçlarla yürüttüğü kurtarma operasyonu saatlerdir devam ederken yaralı ve kurtarılanların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

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