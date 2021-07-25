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Cimnastikte olimpiyat finallerinin gururu yaşanıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cimnastikte olimpiyat finallerinin gururu yaşanıyor

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, 4 milli sporcunun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 7 disiplinde finale yükselmesinin gururunu yaşadığını belirtti

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Çelen, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihimizde olimpiyatlarda finalimiz yokken bir günde yedi final hakkı elde ettik. Çok büyük bir gurur yaşıyorum. Sporcularımız bugüne kadar başardıklarıyla milletimizin yüzünü güldürdü, finallerde sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tokyo 2020'de mücadele eden milli cimnastikçiler Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak, 7 disiplinde birden finale çıkarak tarihi bir başarı elde etmişti.

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